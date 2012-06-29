叙利亚反对派称该国坦克在土耳其边境集结

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
(本文由路透中文网编译提供)
路透安塔基亚6月29日电--叙利亚反对派“自由叙利亚军”将领周五称，叙利亚政府部队在接近与土耳其边境的Aleppo集结了约170辆坦克，但尚无独立渠道对此加以证实。
军事高层委员会（Higher Military Council）负责人谢赫（Mustafa al-Sheikh）将军称，政府军在Aleppo市东北部Musalmieh村庄附近的步兵学校集结了坦克，Aleppo市距离土耳其边境约30公里。军事高层委员会由脱离该国政府军的高级军官组成。
谢赫接受路透电话采访时表示，“这些坦克目前在步兵学校。他们要么是准备向边界行进，对抗土耳其部署的军力，要么就是准备袭击Aleppo周边的（叙利亚）反抗城镇和村庄。”
土耳其周四在与叙利亚边境部署防空武器，之前叙利亚曾击落一架土耳其战机。（完）
--编译：程芳;发稿：朱淑珍
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