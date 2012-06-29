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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 11:19 BJT

〔东京汇市〕欧元/美元跳升0.4%,受欧洲理事会主席范龙佩谈话激励

路透新加坡6月29日电---欧元周五亚洲盘中窜升,此前欧洲理事会主席范龙佩表示,欧元区重申其将弹性使用纾困基金以有效稳定市场.

欧元兑美元EUR=最新报1.2581,日内大涨1.1%.(完)

--编译 张明钧;审校 张涛

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