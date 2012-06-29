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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 11:25 BJT

〔国际油市〕布兰特原油涨逾1美元,受惠欧盟就银行业监管达成一致

路透新加坡6月29日电---布兰特原油期货LCOc1周五升逾1美元,因欧洲就欧债危机达成了一个解决方案后美元走低.

布兰特原油高见每桶93美元,而美国原油CLc1触及79.42美元高位.(完)

--编译 石冠兰; 审校 高琦

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