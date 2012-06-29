〔投行观点〕中国须大力推动境外人民币需求,提高离岸市场"体外循环"比率--德银

路透北京6月29日电---中央近日向香港送出"大礼包",支持离岸市场上的人民币第三方使用.德意志银行评论称,必须大力推动境外对人民币的需求,通过第三方使用人民币提高离岸市场上人民币"体外循环"的比率.

德银大中华区首席经济学家马骏指出,在上千家已经发行美元债的国际企业中,可能有10%的企业有潜在的经济理由,如降低融资成本、在中国和香港市场建立声誉等,会考虑在香港发行人民币债券.但目前的主要瓶颈是多数国际企业完全本不了解香港离岸市场的融资功能,所以需要监管机构和金融机构的大力推广.

马骏举例称,离岸市场的人民币贷款给企业在境外使用,一方面可以通过乘数效应增加离岸市场的流动性,同时也可以减少过度使用"回流机制"导致的对境内汇率和资本市场的干扰.

"如果离岸市场仅仅依赖'回流机制',虽然能一时缓解人民币出路的问题,提高资产收益率,但会严重抑制离岸市场的长期发展潜力."他称.

这带来的主要问题是,如果人民币大量回流,香港就无法留存足够的人民币流动性,从而无法支持一个有规模的人民币离岸金融市场.另外,如果主要依靠中资企业在香港融资使人民币回流,会不断产生对境内的流动性和外储的影响.

在香港回归15周年之际,中国中央政府再度送出"大礼包",出台政策措施以加强内地与香港合作.其中包括支持第三方利用香港办理人民币贸易投资结算,进一步丰富香港人民币离岸产品等.[ID:nSB1634806]

马骏还认为,具体到人民币国际化,第三方使用的形式可包括:在离岸市场借人民币,掉期为第三种货币在第三国使用;在离岸市场上用于投资和交易人民币金融产品;及用于中国境外的货物和服务的交易和结算货币(Vehicle Currency).

其并援引美元为例,指出主要国际货币一定有大量"第三方"交易.根据不同的指标计算,在全球美元外汇的交易中有一半到四分之三的比例属于"第三方交易".(完)