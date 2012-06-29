〔英国经济〕金融企业认为合规成本抑制企业前景--CBI调查

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透伦敦6月29日电--周五公布的调查显示,英国金融企业第二季度增长强劲,但对较长期前景的乐观程度下降,因对监管颇感担忧.
英国工业联盟(CBI)和普华永道(PricewaterhouseCoopers)的调查显示,59%受访者的销售量在第二季增长,这是连续第九个季度增长.21%称销售量下降.
"金融服务业出现又一季度的强劲增长,业务量、收入以及盈利情况都再度明显上升,"CBI首席经济顾问Ian McCafferty表示.
CBI表示,法规遵循一直是金融服务企业资本支出计划的重要组成部分.
预期未来一年需要增加合规支出的企业上升至77%,上一季度该比例为58%.
"企业乐观程度低于上次调查,他们裁员并重新评估投资计划.法规遵循成为影响企业投资、活动以及计划的更为重要的因素，"McCafferty表示.(完)
--编译 徐安琪;审校 张涛
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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