〔英国经济〕金融企业认为合规成本抑制企业前景--CBI调查

路透伦敦6月29日电--周五公布的调查显示,英国金融企业第二季度增长强劲,但对较长期前景的乐观程度下降,因对监管颇感担忧.

英国工业联盟(CBI)和普华永道(PricewaterhouseCoopers)的调查显示,59%受访者的销售量在第二季增长,这是连续第九个季度增长.21%称销售量下降.

"金融服务业出现又一季度的强劲增长,业务量、收入以及盈利情况都再度明显上升,"CBI首席经济顾问Ian McCafferty表示.

CBI表示,法规遵循一直是金融服务企业资本支出计划的重要组成部分.

预期未来一年需要增加合规支出的企业上升至77%,上一季度该比例为58%.

"企业乐观程度低于上次调查,他们裁员并重新评估投资计划.法规遵循成为影响企业投资、活动以及计划的更为重要的因素，"McCafferty表示.(完)