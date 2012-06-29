《汇市简讯》澳元/美元跳涨,因出乎意外的欧元区提案提振风险偏好

0259GMT * 澳元上涨,因欧洲理事会主席范龙佩称,欧元区将灵活有效使用欧洲金融稳定机构和欧洲稳定机制以稳定市场[ID:nSB1640510] * 该提案出乎市场预料,有助于风险偏好 * 澳元/美元升向1.0100 * 最近跌势的61.8%回档位1.0127为关键阻力位 * 消息公布前的1.0039水准为首道支撑位.(完) --编译 兰秀娟;审校 龚芳 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=