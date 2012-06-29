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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 11:11 BJT

〔陆家嘴论坛〕已选取试点城市发展税收递延型养老保险--保监会主席

路透上海6月29日电---中国保监会主席项俊波周五表示,已选取一些试点城市以发展税收递延型养老保险.

"基于我国的人口结构,我国的社会保障体系在未来面临比很多的发达国家有更大的支付压力.发展税收递延型的养老保险,完善多支柱的养老保障体系,对我国具有尤为现实的意义,"他在陆家嘴论坛上称.

项俊波并指出,将推进巨灾保险,并加大"三农"保险服务的创新.

中国证券报周四援引权威人士称,多部门正加紧拟定针对企业年金和商业养老保险的税收优惠政策,可能采取税收递延型方案,争取在年内出台.具体试点城市尚在研究中,在上海落地可能性最大.[ID:nSB1636864](完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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