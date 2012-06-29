〔陆家嘴论坛〕已选取试点城市发展税收递延型养老保险--保监会主席

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透上海6月29日电---中国保监会主席项俊波周五表示,已选取一些试点城市以发展税收递延型养老保险.
"基于我国的人口结构,我国的社会保障体系在未来面临比很多的发达国家有更大的支付压力.发展税收递延型的养老保险,完善多支柱的养老保障体系,对我国具有尤为现实的意义,"他在陆家嘴论坛上称.
项俊波并指出,将推进巨灾保险,并加大"三农"保险服务的创新.
中国证券报周四援引权威人士称,多部门正加紧拟定针对企业年金和商业养老保险的税收优惠政策,可能采取税收递延型方案,争取在年内出台.具体试点城市尚在研究中,在上海落地可能性最大.[ID:nSB1636864](完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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