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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 11:09 BJT

《汇市简讯》欧元/美元激升,因报导称ESM可能为银行业提供资金

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* 欧元/美元升逾1.2500,因有报导称欧元区银行业有望获得ESM资金供应

* 欧洲理事会主席范龙佩表示,ESM对西班牙银行业的贷款并不具有优先债权人地位

* 这一突破可能在今日稍后支撑西班牙公债

* 欧元/美元阻力位在1.2525,停止单在1.2530上方

--编译 郑茵;审校

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