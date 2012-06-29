〔全球金市〕金价涨逾1%,受欧元区官员评论激励

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透新加坡6月29日电---金价周五涨逾1%,因欧洲理事会主席范龙佩表示,欧元区重申其将弹性使用纾困基金以有效稳定市场.
现货金XAU=一度升至日高每盎司1,568美元,美国期金GCcv1则升至日高1,569.10美元.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
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路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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