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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 11:31 BJT

〔全球金市〕金价涨逾1%,受欧元区官员评论激励

路透新加坡6月29日电---金价周五涨逾1%,因欧洲理事会主席范龙佩表示,欧元区重申其将弹性使用纾困基金以有效稳定市场.

现货金XAU=一度升至日高每盎司1,568美元,美国期金GCcv1则升至日高1,569.10美元.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]

LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]

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