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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 11:21 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元走高,受欧盟峰会正面消息推动

0307GMT

* 新西兰元/美元从0.7865上涨0.01美元至0.7962,因欧盟峰会有正面消息传来

* 会上就更加灵活并直接地使用EFSF/ESM资金达成总体一致

* 市场急于回补空头仓位,更加推动了新西兰元的涨势

* 周四高点0.7964为目前阻力位

--编译 郑茵;审校 吴云凌

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