《汇市简讯》ESM消息使欧元/美元从1.2535到1.2628一路触发止损单

0311GMT

* 关于欧洲稳定机制(ESM)的消息传出后,欧元/美元从1.2535到1.2628不断触发止损

* 取消ESM救助西班牙银行时的优先债权人地位是关键

* 分析师预计,欧元区公债市场会做出非常棒的反应

* 欧元区银行股价应会上涨,因报导称他们将可直接获得ESM资金

* 欧元/美元小升至1.2618上方,这是1.2748-1.2407走势的61.8%回档位

* 若明确突破1.2630,则上看1.2748. (完)

--编译 程琳; 审校 白云

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