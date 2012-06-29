〔路透调查〕加拿大股市料可扳回欧洲债务危机导致的跌幅,今年料收涨

路透多伦多6月28日电---周四公布的路透调查表明,加拿大股市2012年料以略微强劲的势头作收,而且未来12个月料上涨约14%,扳回今年迄今因欧洲债务危机所导致的跌幅.

但这次对多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE2012年的调查预估值要比三个月前调查的预估大幅下降,而且预估的区间也变得更宽阔,这表明不确定性影响股价,而且波动性可能加剧.

策略师及基金经理称,人们寄望加拿大之外的它国央行将采取行动来推动经济再次向前,这抵消了对欧洲经济成长放缓及欧元时代可能终结的担忧.

根据过去一周对30个市场观察家调查的预估中值,指标S&P/TSX综合指数到年底将升至12,150点,到2013年年中料将升至13,000点.该指数周三收报11,410.94点.

这次对于年末点位的预估要远低于3月调查时所预测的13,275点,波动区间也走阔了许多.当前调查的年末点位预估值介于9,300-13,250点,2013年年中的区间为8,000-15,000点.

今年迄今多伦多股市已累计下跌约5%,矿业及能源类股跌幅居前,同时大宗商品价格亦下滑,因为市场担忧欧元区债务危机将阻碍全球经济成长.(完)