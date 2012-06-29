〔新债招标〕中国五年地方债利率略偏高,半年末机构提高流动性溢价要求(更新版)

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* 五年地方债利率3.07%略高于预期

* 与同期限国债利差扩大至26个bp

* 半年末机构心态谨慎,对流动性溢价要求上升

路透上海6月29日电---时值半年末最后一个交易日,虽然中国银行间市场的流动性已较此前略宽松,但机构心态仍相对谨慎,对流动性溢价要求上升,稍早五年期地方债利率招标结果亦略偏高,与二级市场上同期限国债利差更达26个基点(bp)左右,较中旬首批地方债招标时的20个bp利差有所扩大.

业内人士透露,财政部上午代理招标的210亿元人民币五年期固息地方政府债,中标利率为3.07%,投标倍数为1.4倍.而二级市场上,剩余期限近4.64年的固息国债120003券最新成交tCN120003=CFXS在2.81%.两者利差在26个bp.

"(结果)比昨天我们预期的略有点偏离,上次三年期是20个bp的利差,这次高了一些,机构比较谨慎一点,以配置盘为主."华东一商业银行交易员称.

本月中旬,财政部代理发行今年首期地方债,期限为三年,规模达206亿元,中标利率2.76%,接近预测均值,与同期限国债利差也维持在20bp附近;投标倍数为1.47倍.[ID:nSB1612516]

华东另一商业银行交易员也表示,由于地方债流动性较差,参照国债有一定溢价很正常,"按照我们的预计最高是3.05%,所以有点超预期啊,月末热情不高啊."

是次地方债将以2012年地方政府债券(二期)名称合并发行、合并托管上市交易.具体为7月2日开始发行并计息,7月4日发行结束,7月6日起上市交易.

财政部此前表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306]

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.(完)