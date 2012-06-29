〔路透调查〕法国股市从目前到年底料上扬8%,受对抗欧债危机措施激励

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透巴黎6月28日电---周四路透调查显示,法国股市CAC 40指数.FCHI从目前到年底料上涨8%,自第二季颓势中复苏,得益于决策者加紧努力对抗欧债危机.
路透过去一周走访了超过30位基金经理和分析师,他们的预估中值为CAC 40指数2012年收在3,300点,较年初上扬4%.
预估值分布在2,900-3,950点之间.该股指自3月中旬以来已经大跌约16%,周三收在3,063.12点.
到2013年中,CAC 40指数料触及3,500点,比周三收盘价高出14%.该股指成分股包括欧莱雅(OREP.PA)、道达尔(TOTF.PA)和空客母公司EADSEAD.PA.
"可能见到欧元区国家在一体化方面取得明显进展,欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)等工具得到更好使用,这应能缓解债务危机,"Groupama资产管理公司股票业务主管Claire Chaves d'Oliveira说.该公司管理着840亿欧元资产.
CAC 40指数约有一半成分股的股价都低于账面价值,比如世界最大水泥制造商LafargeLAFP.PA的股价/账面价值比率为0.58,法国燃气苏伊士集团GSZ.PA和雷诺汽车(RENA.PA)的比率分别为0.66和0.36.(完)
--编译 艾茂林;审校 丁琦
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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