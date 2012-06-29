〔路透调查〕法国股市从目前到年底料上扬8%,受对抗欧债危机措施激励

路透过去一周走访了超过30位基金经理和分析师,他们的预估中值为CAC 40指数2012年收在3,300点,较年初上扬4%.

预估值分布在2,900-3,950点之间.该股指自3月中旬以来已经大跌约16%,周三收在3,063.12点.

到2013年中,CAC 40指数料触及3,500点,比周三收盘价高出14%.该股指成分股包括欧莱雅(OREP.PA)、道达尔(TOTF.PA)和空客母公司EADSEAD.PA.

"可能见到欧元区国家在一体化方面取得明显进展,欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)等工具得到更好使用,这应能缓解债务危机,"Groupama资产管理公司股票业务主管Claire Chaves d'Oliveira说.该公司管理着840亿欧元资产.

CAC 40指数约有一半成分股的股价都低于账面价值,比如世界最大水泥制造商LafargeLAFP.PA的股价/账面价值比率为0.58,法国燃气苏伊士集团GSZ.PA和雷诺汽车(RENA.PA)的比率分别为0.66和0.36.(完)