《汇市简讯》欧元/日圆因ESM可以直接注资银行消息飙升,重上100日圆

0314 GMT

* 欧元兑日圆因欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)消息飙升,从98.54日圆稍早低点冲高至100.21日圆

* 欧元区就银行业监管达成一致意见,ESM可直接为银行业注资

* 许多空头因大涨而平掉仓位,当前100.00日圆下方有买兴

* 101.00和101.10之前预计无阻力,后者为周一高点

--编译 田建华; 审校 高琦

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]