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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 11:30 BJT

《汇市简讯》美元/非日圆亚洲货币大幅跳水,因范龙佩讲话推动欧元大涨

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* 美元/除日圆外亚洲货币暴跌,因欧元在范龙佩讲话后劲扬

* 他表示欧元区银行将可以直接从ESM获得资金

* 欧元/美元从1.2450飞升至1.2626

* 流动性低等因素加剧市场混乱

* 美元/韩元一度跌至1,148.8,最新报1,150.50

* 美元/坡元触及1.2716低点,最新报1.2725

* 美元/马币跌至3.1850低点,早盘高点在3.1960

* 美元/菲律宾披索亦在早盘触及高位42.45后转跌至42.22

--编译 郑茵;审校 张涛

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