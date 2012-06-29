《汇市简讯》美元/非日圆亚洲货币大幅跳水,因范龙佩讲话推动欧元大涨

* 美元/除日圆外亚洲货币暴跌,因欧元在范龙佩讲话后劲扬

* 他表示欧元区银行将可以直接从ESM获得资金

* 美元/马币跌至3.1850低点,早盘高点在3.1960

* 美元/菲律宾披索亦在早盘触及高位42.45后转跌至42.22