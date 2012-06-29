日本已公布经济指标--2012/6/29

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.2%-r 持平-r -- --
东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 -0.6% -0.8% 7月26日 --
全国核心CPI(y/y) 5月 -0.1% +0.2% 7月26日 --
工业生产(m/m) 5月 -3.1%-p -0.2%-r 7月13日 --
失业率 5月 4.4%-@ 4.6%-@ 7月30日 4.6%
贸易收支(亿日圆) 5月 逆差9,073 逆差5,203 7月24日 --
所有家庭实质支出(y/y) 5月 +4.0% +2.6% 7月30日 --
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 艾茂林
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美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
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中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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