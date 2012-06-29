中国在南海管辖海域建立常态化战备巡逻

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
(本文由路透中文网编译)
路透北京6月28日电---中国国防部周四称，中国军队在南中国海管辖海域已经建立了常态化战备巡逻制度。关于南中国海某些岛屿的主权归属，中国与一些国家存有争议。
当被问及中国对越南战机巡视南海如何反应时，国防部新闻发言人耿雁生表示，“中国坚决反对任何军事挑衅行为”。
“为了维护国家主权、安全和发展利益，中国军队在管辖海域已经建立了常态化的战备巡逻制度。”
“中国军队扞卫国家领土主权和维护海洋权益的决心和意志坚定不移，”国防部网站(www.mod.gov.cn)上刊登的耿雁生讲话称。
耿雁生未给出更多细节。国防部不允许外国记者参加其月度例行记者会。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10