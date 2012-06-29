韩国已公布经济指标--2012/6/29

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布 预估值
(GMT时间)
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国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9%-@-r +0.3%-@-r 7月25日 --
消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 +2.5% +2.5% 7月 1日 +2.5%
工业生产(m/m) 5月 +1.1%-@ +0.9%-r -- --
失业率 5月 3.2%-@ 3.4%-@ 7月10日 --
贸易收支(亿美元) 5月 顺差23-r 顺差21-r 7月 1日 -- (完)
注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完)
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--整理 艾茂林
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
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欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
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澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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