斯托克顿成为美国申请破产最大城市

(本文由路透中文网编译提供)

路透6月28日电---美国加州斯托克顿市（Stockton）周四成为该国迄今申请破产的最大城市。数十年财政管理不善和楼市崩盘，让斯托克顿市无力偿付工资、养老金和债券。

过去三个月，斯托克顿市及其债权人私下进行谈判，试图逆转破产命运。

谈判于周一结束，该市未能获得各方足够妥协，填补从7月1日开始的新财年财政预算缺口。

位于加州中央山谷的斯托克顿市拥有近30万人口，成为美国申请Chapter 9破产保护令的最大城市。而按未偿债务计算，阿拉巴马州杰佛逊县仍是欠债规模最大的破产城市。杰佛逊县于2011年申请破产时，负债逾40亿美元。斯托克顿市约有7亿美元债券负担。

曾红火异常的楼市崩盘导致斯托克顿市财政收入大幅减少。楼市繁荣将这座农耕城市变为旧金山湾区的远郊睡城，而崩盘则令其沦落为全美近年来房屋止赎最多的城市之一。（完）