〔中国债市动态〕现券早盘收益率持稳,宏观数据出炉前观望气氛升温

路透北京6月29日电---中国银行间债市周五早盘现券收益率持稳,年中最后一个交易日市场成交清淡.交易员指出,当前短端收益率水平已对再次降准预期有所体现,然而政策放宽靴子迟迟未能落地,在下月宏观数据陆续出炉前,场内观望气氛或现升温.

"(今天)交易比较清淡,主要还是以观望为主."北京一银行交易员称,"现在短端收益率水平已经体现降准的预期,但是靴子还没落下来,市场还在观望,...可能还得需要更多宏观经济和货币政策的导向,来判断后市的一个走向."

国家统计局周五公布数据显示,1-5月全国规模以上工业企业实现利润延续下降,同比减少2.4%,降幅较1-4月的1.6%继续加大.[ID:nSB1640034]中国将于7月1日(周日)公布6月官方制造业采购经理人指数(PMI).

北京时间11:49,剩余期限约4.64年的固息国债120003最新报价收益率为CN120003=CFXS为2.8200%,上日末笔为2.8150%;剩余期限约0.38年的央行票据1101088最新双边报价收益率为tCN1101088=CFXS为2.6601%,上日尾盘报在2.6700%.(完)