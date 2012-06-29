《汇市简讯》范龙佩言论推高风险资产,但ESM变数犹存且慢庆祝

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)有关欧洲稳定机制(ESM)没有优先地位的言论推动市场上涨,欧元和澳元成为主要受益货币.但风险资产最好还是且慢为即将达成银行业或财政协定而大肆庆祝.
ESM必须首先得到所有国家的批准,更重要的是,目前德国还未发声.此外,Westpac表示,将于7月启动的欧洲稳定机制(ESM)在数月内不会具备完全的救助火力,即使采取任何行动,也将取决于达成类似希腊、葡萄牙和爱尔兰那样严格财政举措的协议.这波冒险意愿推升的涨势或将逐渐减弱.(完)
--编译 丁琦;审校 张明钧
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10