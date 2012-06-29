《汇市简讯》范龙佩言论推高风险资产,但ESM变数犹存且慢庆祝

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欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)有关欧洲稳定机制(ESM)没有优先地位的言论推动市场上涨,欧元和澳元成为主要受益货币.但风险资产最好还是且慢为即将达成银行业或财政协定而大肆庆祝.

ESM必须首先得到所有国家的批准,更重要的是,目前德国还未发声.此外,Westpac表示,将于7月启动的欧洲稳定机制(ESM)在数月内不会具备完全的救助火力,即使采取任何行动,也将取决于达成类似希腊、葡萄牙和爱尔兰那样严格财政举措的协议.这波冒险意愿推升的涨势或将逐渐减弱.(完)

--编译 丁琦;审校 张明钧

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