〔中国货币市场〕隔夜及七天回购利率上行,准备金补缴等料压制下周资金面

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透上海6月29日电---中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周五重拾升势,今日为半年末最后一个交易日,机构除了为考核做最后冲刺,亦要开始为下周四(7月5日)的存款准备金补缴提前准备弹药,场内呈供需两旺态势.
交易员并认为,为考核机构此前全力"冲存款",跨过半年的节点,一方面存款流失会较明显,另外准备金补缴压力亦不小,下周资金面都预计不会太乐观,资金成本应会继续高位震荡.
"今天是半年考核的最后一天了,6月末大家存款是冲上去了,下周估计就会流失掉一大部分,5号还要补缴准备金,资金不会很快宽松."深圳一券商交易员称.
深圳一商业银行交易员亦表示,今日场内供需两旺,除了为考核做最后备战,机构亦在担忧逆回购陆续到期,下周补缴存款准备金等压力,"估计(7月)10号之前资金都不会太乐观."
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.6038 3.5666 3.72 3,763.74
七天CN7DRP=CFXS 4.1240 3.9832 14.08 551.95
14天CN14DRP=CFXS 4.6409 4.6658 -2.49 31.70
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.6316 3.5647 6.69 652.14
七天CHICNY7D=CFXS 4.1383 4.0036 13.47 59.30
==============================================================================(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 黄凯
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10