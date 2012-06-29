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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 12:29 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元在多重杂音下累计持平,趋势仍为下行

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* 盘中剧烈波动但最后回到平盘附近,此前欧元区提出债务危机建议措施

* 欧元大涨的同时亦伴随着大宗商品、风险资产和澳元的走高

* 该交叉盘汇率仍处于跌势,5日、10日和20日移动均线构成趋势线

* 昨日低点1.2322是支撑位,10日移动均线切入位1.2434是阻力位.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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