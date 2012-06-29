〔国际油市〕欧洲脱困憧憬提振油价涨1美元,但本季表现恐创08年来最差

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透新加坡6月29日电---布兰特原油周五涨逾1美元,来到每桶92美元上方,此前欧洲领导人就解决欧债危机的举措达成共识,此举有望拉抬全球经济与燃料需求.与此同时供应中断因素也支撑油市.
乐观情绪在金融市场弥漫,此前欧洲领导人同意建立对欧元区银行的单一监管机构,并准许在不加重政府债务的情况下通过欧元区援助基金直接为银行重组资本.
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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