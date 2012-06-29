〔国际油市〕欧洲脱困憧憬提振油价涨1美元,但本季表现恐创08年来最差

路透新加坡6月29日电---布兰特原油周五涨逾1美元,来到每桶92美元上方,此前欧洲领导人就解决欧债危机的举措达成共识,此举有望拉抬全球经济与燃料需求.与此同时供应中断因素也支撑油市.

乐观情绪在金融市场弥漫,此前欧洲领导人同意建立对欧元区银行的单一监管机构,并准许在不加重政府债务的情况下通过欧元区援助基金直接为银行重组资本.