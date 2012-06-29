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市场报道 | 2012年 6月 29日 星期五 12:31 BJT

〔陆家嘴论坛〕欧洲银行业筹资已变得"不可能"--法兴银行CEO

路透上海6月29日电---法国兴业银行(SOGN.PA)董事长兼首席执行官(CEO) Frederic Oudea周五表示,对于欧洲银行业者而言,筹集资本已变得"基本不可能".

他在上海的一个金融论坛上表示,巴塞尔协议III的流动性规则对流动资产的定义过于狭窄,并称执行巴塞尔协议规定应考虑到欧洲银行业面临的困难,并延长时间期限.(完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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