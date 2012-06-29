〔陆家嘴论坛〕欧洲银行业筹资已变得"不可能"--法兴银行CEO

台湾汇市：台币早盘于平盘附近波动，外资及进出口商皆作壁上观
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透上海6月29日电---法国兴业银行(SOGN.PA)董事长兼首席执行官(CEO) Frederic Oudea周五表示,对于欧洲银行业者而言,筹集资本已变得"基本不可能".
他在上海的一个金融论坛上表示,巴塞尔协议III的流动性规则对流动资产的定义过于狭窄,并称执行巴塞尔协议规定应考虑到欧洲银行业面临的困难,并延长时间期限.(完)
--编译 丁琦; 审校 高琦
路透台北2月18日 - 台币兑美元周六早盘在平盘附近狭幅波动。交易员表示，因今天仅台湾金融市场有交易，外资无明显动作，进出口厂商观望，仅剩本地银行小量买卖汇，交易极清淡，成交量明显缩减。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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