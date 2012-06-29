〔中国货币市场〕隔夜及七天回购利率上行,准备金补缴等料压制下周资金面(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海6月29日电---中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周五重拾升势,今日为半年末最后一个交易日,机构除了为考核做最后冲刺,亦要开始为下周四(7月5日)的存款准备金补缴提前准备弹药,场内呈供需两旺态势.

交易员并认为,为考核机构此前全力"冲存款",跨过半年的节点,一方面存款流失会较明显,另外准备金补缴压力亦不小,下周资金面都预计不会太乐观,资金成本应会继续高位震荡.

"今天是半年考核的最后一天了,6月末大家存款是冲上去了,下周估计就会流失掉一大部分,5号还要补缴准备金,资金不会很快宽松."深圳一券商交易员称.

深圳一商业银行交易员亦表示,今日场内供需两旺,除了为考核做最后备战,机构亦在担忧逆回购陆续到期,下周补缴存款准备金等压力,"估计(7月)10号之前资金都不会太乐观."

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.6038 3.5666 3.72 3,773.50

七天CN7DRP=CFXS 4.1240 3.9832 14.08 551.95

14天CN14DRP=CFXS 4.6449 4.6658 -2.09 32.20

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.6316 3.5647 6.69 652.14

七天CHICNY7D=CFXS 4.1383 4.0036 13.47 59.30

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上海证交所质押式回购利率

其中:一天<0#CN1DRPO=SS> 12.0050 18.0100 -600.50 475.79

七天<0#CN7DRPO=SS> 5.3200 4.0150 130.50 115.94

14天<0#CN14DRPO=SS> 4.4000 4.0150 38.50 4.33

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.6300 3.6000 3.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.1100 3.9300 18.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.8000 4.8400 -4.00

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Shibor:

其中: 隔夜SHICNYOND= 3.6008 3.5483 5.25

七天SHICNYSWD= 4.1083 3.9250 18.33

三个月SHICNY3MD= 4.0778 4.0844 -0.66

==============================================================================(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 黄凯/杨淑祯

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