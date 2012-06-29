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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 13:00 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元向上突破,目标上看1.2800

0425GMT * 澳元/美元的买需带动澳元/新西兰元上涨,澳元/新西兰元在1.2770上方的停止单被触发 * 突破10日移动均线意义重大,目前支撑位在1.2752 * 日线动量指标呈现筑底或向上 * 走势目标为20日及200日移动均线切入位约1.2800.(完) --编译 兰秀娟;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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