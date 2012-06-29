全球城市化迅猛发展,企业准备不足--麦肯锡

(本文由路透中文网编译)

路透伦敦6月28日电---麦肯锡全球研究院（MGI）周四称，没有进行过前瞻性研究的企业，需要抓住一波遍及新兴经济体、从速度和规模看都史无前例的城市化机遇。

该机构旗下的研究部门称，预计到2025年，全球收入可观的城市居民会再增10亿人，从而成为各种商品和服务的消费生力军。

这些人群中有六亿左右将生活在新兴市场中心区域的约440个城市，而这些新兴市场中心带来的GDP，可能占2010-2015年期间全球GDP增长的近一半。

MGI在最新发布的一系列城市化报告中称，毫不夸张地说，全球经济重心正在发生巨变。

“新兴市场正在发生的变化，比互联网对全球经济的影响还要大，超过一战和二战的整体影响总和，而且由于这种变化的迅猛速度，我觉得它对人类历史的影响力大过耕作中引入犁具，”该机构主管及报告作者之一的Richard Dobbs对路透说。

据MGI称，从规模看，中国正在发生的社会转型规模是世界上首个城市化国家英国的100倍，转型的速度则是英国的10倍。单在2007-2010年期间，就又有三个中国城市升级为特大城市，人口达到1,000万甚至更多。

如此快速崛起的不仅仅是中国。2007年，拉美城市的GDP是欧洲GDP的26%，到2010年时这一比例已升至37%。

大规模建设需求

MGI指出，不断壮大的城市消费者阶层如何支出他们日益增长的收入将会大相径庭，但却鲜有企业为将这方面机会最大化进行准备。

该机构预测，以已过中年的高收入消费人群计算，到2025年时，上海、北京和东京将成为领衔增长的热点地区；以初出茅庐的年轻消费者来计算，排名前三的分别是拉各斯、达累斯萨拉姆和达卡。

随着发达国家人口老龄化问题加剧，城市化进程的蓬勃发展将带来大规模的建设和基础设施需求，从而会为全球经济提供支持。

MGI预计，到2025年，城市中心需要的年实物投资将超过20万亿美元，将较当前水平增长一倍有余，其中多数投资是发生在新兴经济体。（完）