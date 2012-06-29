《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月29日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 华电集团 300 60 9 推迟发行 光大银行 AAA -- -- 建设银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *泸州老窖集团 15 10 12 7/4簿记建档 民生银行 AA+ 7/6 7/9 ============================================================================================= *河北建投新能源 5 2 12 7/4簿记建档 民生银行 AA 7/5 7/6 ============================================================================================= *重庆力帆控 8 4 12 7/4簿记建档 中信银行 AA- 7/5 7/6 股有限公司 ============================================================================================= 中电投蒙东 10 5 12 7/3簿记建档 建设银行 AA+ 7/4 7/5 能源集团 ============================================================================================= 大唐集团 100 50 12 7/3簿记建档 农业银行 AAA 7/5 7/6 中国银行 ============================================================================================= 北京热力集团 20 10 12 7/3簿记建档 中信银行 AA+ 7/5 7/6 华夏银行 ============================================================================================= 中国复合 10 5 12 7/3簿记建档 民生银行 AA 7/4 7/5 材料集团 ============================================================================================= 东方雨虹 4 1.5 12 7/3簿记建档 北京银行 A+ 7/4 7/5 ( 002271.SZ ) ============================================================================================= 七匹狼 6 1 12 7/4簿记建档 兴业银行 AA- 7/5 7/6 ( 002029.SZ ) ============================================================================================= 陕西华商 4 4 12 7/4簿记建档 北京银行 AA- 7/5 7/6 传媒集团 ============================================================================================= 浙江富春江 6 6 12 7/5簿记建档 中信银行 A+ 7/9 7/10 通信集团 民生银行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *豫园商城 8 5 5 7/4簿记建档 交通银行 AA 7/6 7/9 ( 600655.SS ) ============================================================================================= 北京热力集团 20 10 3 7/3簿记建档 中信银行 AA+ 7/5 7/6 华夏银行 ============================================================================================= 山东高速 15 15 5 7/3簿记建档 华夏银行 AAA 7/5 7/6 ( 600350.SS ) ============================================================================================= 杭州汽轮 9 9 3 7/4簿记建档 中信银行 AA+ 7/6 7/9 动力集团 ============================================================================================= 洛阳钼业 20 20 5 7/5簿记建档 中国银行 AA+ 7/6 7/9 ( 3993.HK ) 工商银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 珠三角中小企业 3.8 3.8 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- (深圳中小企业信用融资担保集团提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞