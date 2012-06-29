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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 17:13 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月29日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商  主体评级    起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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华电集团        300       60      9      推迟发行      光大银行    AAA         --       --
                                                       建设银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                        (缴款日) 
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*泸州老窖集团    15       10      12    7/4簿记建档     民生银行      AA+      7/6      7/9
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*河北建投新能源   5        2      12    7/4簿记建档     民生银行      AA       7/5      7/6
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*重庆力帆控       8        4      12    7/4簿记建档     中信银行      AA-      7/5      7/6
股有限公司
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中电投蒙东       10        5      12    7/3簿记建档     建设银行      AA+      7/4      7/5
能源集团
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大唐集团        100       50      12    7/3簿记建档     农业银行      AAA      7/5      7/6 
                                                        中国银行 
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北京热力集团     20       10      12    7/3簿记建档     中信银行      AA+      7/5      7/6
                                                        华夏银行
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中国复合         10        5      12    7/3簿记建档     民生银行      AA       7/4      7/5
材料集团
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东方雨虹          4        1.5    12    7/3簿记建档     北京银行      A+       7/4      7/5
(002271.SZ)
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七匹狼            6        1      12    7/4簿记建档     兴业银行      AA-      7/5      7/6
(002029.SZ)
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陕西华商          4        4      12    7/4簿记建档     北京银行      AA-      7/5      7/6
传媒集团
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浙江富春江        6        6      12    7/5簿记建档     中信银行      A+       7/9      7/10
通信集团                                                民生银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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*豫园商城        8        5       5    7/4簿记建档     交通银行      AA       7/6       7/9   
(600655.SS)      
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北京热力集团    20       10       3    7/3簿记建档     中信银行      AA+      7/5       7/6
                                                       华夏银行
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山东高速        15       15       5    7/3簿记建档     华夏银行      AAA      7/5       7/6
(600350.SS)
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杭州汽轮         9        9       3    7/4簿记建档     中信银行      AA+      7/6       7/9
动力集团
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洛阳钼业        20       20       5    7/5簿记建档     中国银行      AA+      7/6       7/9
(3993.HK)                                              工商银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日    上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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珠三角中小企业  3.8      3.8      3    推迟发行      招商银行      AA         --        --
                          (深圳中小企业信用融资担保集团提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞

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