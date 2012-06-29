〔路透基点〕香港借款人青睐债券、双边贷款和台湾贷款--RLPC

路透香港6月29日电---汤森路透旗下基点报导,香港上半年的贷款规模较上年同期下降30%,至210亿美元,因贷款成本上升促使借款人转向更便利的债券市场.

但第二季的贷款规模激增,从第一季的46亿美元增长约三倍至167亿美元.

顶级公司三年期贷款的综合资金成本约为200基点,但一些借款人认为这一价码太高,从而转向定价较低的俱乐部贷款或双边贷款.

其他公司寻找另外的替代融资渠道,通过发行中期债券(MTN)来筹集资金,或动用存款以偿付贷款余额.

"这很难与债券或关系贷款展开竞争,"一位资深贷款银行家表示."随着融资成本上升及需要考虑到巴塞尔III协议的新要求,目前的平均价码或许甚至无法达到一些(银行的)收益率要求."

市场急于获得贷款资产.当一家罕见的优质借款人--和记电讯(Hutchison Telephone)出面以总价码200基点开展三年期再融资时,贷款获得压倒性的热烈响应,吸引到65亿港元的超额认购,高于计划规模的50亿港元.

的确,若不是一些大规模并购交易抢走风头,再融资本来将成为香港贷款规模的主要推手.

阿里巴巴的30亿美元私有化贷款成为今年第一季以来的热点,紧随其后的是香港交易及结算所收购伦敦金属交易所(LME)的20亿美元过桥贷款,最近罕见的巨无霸贷款是城市电讯的25亿美元杠杆收购融资.

但一些交易可能已失去开展银团贷款的机会,因贷款承诺规模较大或没有作出费用安排.

中国政策性银行--国家开发银行承诺向阿里巴巴贷款20亿美元,这可能减少了一笔过桥贷款;而国有企业光明食品申请5.50-8.50亿美元贷款没有提供贷款费用,这笔资金用于支持其收购英国同业Weetabix公司.

一家曾有意参与阿里巴巴贷款案的中资银行贷款经理表示,"我们承诺发放贷款,但被告知为时太晚,国开行已作出承贷,且规模巨大."

另一位竞标光明食品贷款交易的银行家说,不可能加盟一宗没有费用激励的并购交易."我们不能发放没有费用收入的贷款."

与此同时,多家借款人正利用台湾贷款机构定价门槛低于香港同业的优势,试探台湾金融机构的兴趣.

比如,国泰航空在5月份获得一笔2.60亿美元五年期子弹式贷款,所有资金成本仅为208基点,并且贷款规模超过原先计划.

"在香港,三年期贷款所有资金成本至少为200基点,因此五年期贷款需要支付更高的费用,"香港一位银行家称.

随着资金流转向债券、双边贷款和台湾贷款,下半年香港贷款市场可能迎来淡季.但一些市场人士乐观预期,借款者将会回潮.

中国银行(香港)有限公司副总经理暨企业金融业务主管Pedro Cheung在6月份接受专访时表示,"流动性状况已经改善,且随着流动性好转,贷款价码将会趋稳,届时借款人制定融资计划会更宽松."(完)