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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 13:19 BJT

〔日本数据〕5月房屋开工较上年同期上升9.3%,建筑订单同比下滑0.9%

路透东京6月29日电---日本国土交通省周五公布,该国5月房屋开工较上年同期增加9.3%,为连续第四个月增长,受助于去年3月日本地震和海啸受灾地区的重建工作.

50家大型建筑公司5月接到的建筑订单较上年同期下滑0.9%.

参看完整表格,请点选国土交通省网站,网址为(here) (完)

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--编译 艾茂林;审校 田建华

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