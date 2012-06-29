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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 14:00 BJT

〔法国数据〕第一季GDP终值为较前季持平,去年第四季修正后仍为成长0.1%

路透巴黎6月29日电---法国国家统计局周五公布,第一季法国国内生产总值(GDP)终值为较上季持平,2011年第四季修正后仍为增长0.1%.(完)

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