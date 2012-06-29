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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 13:49 BJT

〔东京汇市〕欧元料录得八个月来最大单日涨幅,受欧盟峰会利好激励

路透东京6月29日电---欧元劲涨1.1%,或录得八个月来最大单日升幅,此前欧洲领导人周五同意采取紧急行动压低意大利和西班牙的借贷成本,并针对欧元区银行业成立单一监管机构.

欧元区17国同意,欧元区的援助基金可以用于稳定债市,已遵守欧盟预算规定的国家无需被迫采行额外紧缩措施或经济改革.[ID:nST0470200]

SMBC日兴证券资深市场分析师(山鸟)津洋树称,"如果他(欧洲理事会主席范龙佩)的建议真的得到欧盟领导人认同,显然就会超过市场预期,应该足以阻止金融市场的避险情绪."

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