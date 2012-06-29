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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 14:03 BJT

〔东京美债〕公债价格下跌,此前欧盟峰会意外达成重大协议

路透东京6月29日电---美国公债在亚洲市场下跌,此前欧元区领导人同意采取紧急行动来降低意大利和西班牙的借贷成本,这令原本预计该峰会不能达成重大协议的投资者感到意外.

欧洲理事会主席范龙佩公布举措后,10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR上涨4.0个基点,报1.62%.举措公布前收益率报约1.58%.

欧元区领导人同意,援救基金可用于稳定债券市场,已遵守欧盟预算规定的国家无需被迫采行额外紧缩措施或经济改革.

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