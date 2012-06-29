〔东京美债〕公债价格下跌,此前欧盟峰会意外达成重大协议

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透东京6月29日电---美国公债在亚洲市场下跌,此前欧元区领导人同意采取紧急行动来降低意大利和西班牙的借贷成本,这令原本预计该峰会不能达成重大协议的投资者感到意外.
欧洲理事会主席范龙佩公布举措后,10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR上涨4.0个基点,报1.62%.举措公布前收益率报约1.58%.
欧元区领导人同意,援救基金可用于稳定债券市场,已遵守欧盟预算规定的国家无需被迫采行额外紧缩措施或经济改革.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10