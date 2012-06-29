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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 14:02 BJT

〔国际油市〕美国原油期货涨逾2美元,因市场寄望欧债危机解决方案

路透新加坡6月29日电---美国原油期货CLc1涨逾2美元,至每桶79.72美元,因市场寄望欧债危机解决方案.(完)

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