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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 14:05 BJT

〔金属期市〕LME期铜涨逾2%,受欧盟峰会相关消息支撑

路透上海6月29日电---伦敦金属交易所(LME)期铜CMCU3涨逾2%,受欧盟峰会相关消息支撑.(完)

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