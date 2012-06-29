版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 14:13 BJT

〔表格〕德国5月实质零售销售意外较前月下滑0.3%,较上年同期减1.1%

路透柏林6月29日电---德国联邦统计局周五公布,德国5月实质零售销售初值为较前月下滑0.3%,较上年同期减少1.1%.

以下为数据细节(%):

零售销售 12年5月 12年4月 11年5月

年变动率(实质) -1.1 -4.3 +4.7

年变动率(名义) +1.0 -2.6 +6.4

月变动率(实质) -0.3 -0.2 -1.9

月变动率(名义) +0.1 -0.6 -1.9

联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.

路透调查预估中值显示,德国5月实质零售销售初值为持平前月,较上年同期增长1%.(完)

浏览德国数据相关新闻,请点选[ECI-DE-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 隋芬;审校 艾茂林

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐