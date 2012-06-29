〔表格〕德国5月实质零售销售意外较前月下滑0.3%,较上年同期减1.1%

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透柏林6月29日电---德国联邦统计局周五公布,德国5月实质零售销售初值为较前月下滑0.3%,较上年同期减少1.1%.
以下为数据细节(%):
零售销售 12年5月 12年4月 11年5月
年变动率(实质) -1.1 -4.3 +4.7
年变动率(名义) +1.0 -2.6 +6.4
月变动率(实质) -0.3 -0.2 -1.9
月变动率(名义) +0.1 -0.6 -1.9
联邦统计局称,月变动率经工作日和季节因素调整.
路透调查预估中值显示,德国5月实质零售销售初值为持平前月,较上年同期增长1%.(完)
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--编译 隋芬;审校 艾茂林
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10