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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 14:23 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元受欧盟协议推动扩大涨幅,触及七周高位

路透首尔6月29日电---韩国韩元兑美元KRW=周五触及七周高位,因欧元区领导人同意采取紧急行动,降低意大利及西班牙飙升的借款成本,年底前针对欧元区银行业成立单一监管机构,为欧洲银行业同盟跨出第一步.[ID:nST0470200]

韩元/美元在当地市场收盘时报1,145.4韩元,盘中一度升到1,144.8,昨日本地市场收报1,154.2.

盘中高点为5月11日以来的最高位,较盘内低点高出逾1%.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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