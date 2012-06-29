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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 14:17 BJT

〔欧洲股市〕股指期货上扬预示周五股市将大幅开高

路透伦敦6月29日电---欧洲主要股指期货行情显示,周五开盘将大幅上扬,此前欧元区领袖达成协议,将采取紧急行动,压低意大利及西班牙借贷成本,并为欧元区银行业成立单一监管机构.

0602GMT,EURO STOXX 50股指期货STXEc1、德国股指期货FDXc1、法国CAC-40股指期货FCEc1涨幅均在2.5-2.7%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 艾茂林

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