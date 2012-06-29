〔路透调查〕澳洲央行料在7月按兵不动,因第一季GDP数据表现强劲

路透悉尼6月29日电---接连降息后澳洲央行7月料按兵不动,特别是最近公布的数据显示,澳洲第一季国内生产总值(GDP)的增速创逾四年来最快.

路透访问的19名分析师均预计,澳洲央行(RBA)在7月3日的会议上将维持利率在3.5%不变.澳洲央行曾于5月和6月两度降息,降息总幅度达75个基点,这主要是因应欧债危机带来的威胁.

然而,澳洲央行总裁最近的言论暗示,该央行不急于再次变动利率,除非全球经济急剧恶化.

"澳洲央行6月降息的确看似不情愿,鉴于7月稍晚通胀数据将出炉,决定下一步动作前先等等看合乎情理,"CommSec的首席分析师Craig James表示.

大多数分析师预计,未来几个月澳洲央行将降息一到两次.他们认为,随着欧债危机令全球经济成长承压,澳洲央行最终将被迫降息.

银行间利率期货<0#YIB:>显示,7月降息25个基点的机率不足四分之一,但市场仍预计未来12个月会降息约75个基点.(完)