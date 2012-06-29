〔路透调查〕澳洲央行料在7月按兵不动,因第一季GDP数据表现强劲

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透悉尼6月29日电---接连降息后澳洲央行7月料按兵不动,特别是最近公布的数据显示,澳洲第一季国内生产总值(GDP)的增速创逾四年来最快.
路透访问的19名分析师均预计,澳洲央行(RBA)在7月3日的会议上将维持利率在3.5%不变.澳洲央行曾于5月和6月两度降息,降息总幅度达75个基点,这主要是因应欧债危机带来的威胁.
然而,澳洲央行总裁最近的言论暗示,该央行不急于再次变动利率,除非全球经济急剧恶化.
"澳洲央行6月降息的确看似不情愿,鉴于7月稍晚通胀数据将出炉,决定下一步动作前先等等看合乎情理,"CommSec的首席分析师Craig James表示.
大多数分析师预计,未来几个月澳洲央行将降息一到两次.他们认为,随着欧债危机令全球经济成长承压,澳洲央行最终将被迫降息.
银行间利率期货<0#YIB:>显示,7月降息25个基点的机率不足四分之一,但市场仍预计未来12个月会降息约75个基点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10