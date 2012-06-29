版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 14:15 BJT

〔澳新汇市〕欧盟峰会协议提振澳元和新西兰元上涨,关注中国数据

路透悉尼/惠灵顿6月29日电---澳元和新西兰元周五上涨,此前欧洲领导人宣布缓解意大利、西班牙及该地区受困银行融资压力的措施,这些许提振了风险人气.

澳元兑美元AUD=D4蹿升至1.0193美元,措施公布前报约1.0045美元.澳元兑美元升穿1.0128美元的强劲阻力位,为回升至上周高位1.0225美元铺平了道路.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐