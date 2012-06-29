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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 16:34 BJT

〔表格〕欧元区5月民间贷款较上年同期下滑0.1%,但货币供应增长加快

路透法兰克福6月29日电---欧洲央行(ECB)周五公布的数据显示,欧元区5月货币供应增长加快,但民间贷款萎缩.

欧元区5月M3货供额年率为增长2.9%,路透调查预估为增长2.3%.5月民间贷款较上年同期下滑0.1%,路透调查预估为增长0.1%.

经季节调整后数据如下:

5月 4月 (前值)

M3年增长率(%) 2.9 2.5 (2.5)

M3三个月移动平均年增长率(%) 2.8 2.7 (2.7)

总信贷年增长率 1.5 1.4 (1.4)

民间部门信贷年增长率 -0.2 0.0 (0.0)

--放款年增率 -0.1 0.2 (0.3)

针对家庭的放款年增率 0.3 0.5 (0.5)

--消费信贷 -1.9 -2.4 (-2.4)

--购房贷款 0.7 1.0 (1.0)

浏览该报告全文,请登陆ECB网站 (here)

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--编译 丁琦;审校 艾茂林

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