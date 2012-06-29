〔表格〕欧元区5月民间贷款较上年同期下滑0.1%,但货币供应增长加快

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透法兰克福6月29日电---欧洲央行(ECB)周五公布的数据显示,欧元区5月货币供应增长加快,但民间贷款萎缩.
欧元区5月M3货供额年率为增长2.9%,路透调查预估为增长2.3%.5月民间贷款较上年同期下滑0.1%,路透调查预估为增长0.1%.
经季节调整后数据如下:
5月 4月 (前值)
M3年增长率(%) 2.9 2.5 (2.5)
M3三个月移动平均年增长率(%) 2.8 2.7 (2.7)
总信贷年增长率 1.5 1.4 (1.4)
民间部门信贷年增长率 -0.2 0.0 (0.0)
--放款年增率 -0.1 0.2 (0.3)
针对家庭的放款年增率 0.3 0.5 (0.5)
--消费信贷 -1.9 -2.4 (-2.4)
--购房贷款 0.7 1.0 (1.0)
浏览该报告全文,请登陆ECB网站 (here)
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--编译 丁琦;审校 艾茂林
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10