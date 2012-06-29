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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 14:20 BJT

〔日本股市〕受欧盟峰会利好拉抬大涨1.5%,创七周来最高收位

路透东京6月29日电---日股日经指数周五劲扬1.5%,七周来首次收盘站上9,000点关口,此前欧洲领导人同意采取紧急行动来拉低意大利与西班牙借款成本.

日经指数.N225收升132.67点,至9,006.78点,之前一度冲上9,044.04,扭转了早盘小跌态势.

日经指数本季仍跌10.7%,为去年7-9月当季以来最差季度表现,不过年内迄今上涨6.5%.

东证股价指数.TOPX亦涨1.5%,收报770.08点.(完)

--编译 隋芬;审校 杜明霞

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