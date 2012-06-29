〔企业并购〕百威英博达成协议以201亿美元收购墨西哥Modelo其余股权

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透布鲁塞尔6月29日电---世界最大啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)表示,将斥资201亿美元收购墨西哥Grupo ModeloGMODELOC.MX的另外半数股权.这是大型酿酒商扩展新兴市场过程中的最新一宗交易.
百威英博周五称,已经与Modelo控股家族达成协议.此举将令公司对不断成长的啤酒市场以及世界最畅销的墨西哥啤酒品牌Corona Extra占据主导地位.(完)
--编译 艾茂林;审校 杜明霞
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10