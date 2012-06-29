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货币新闻 | 2012年 6月 29日 星期五 14:37 BJT

〔企业并购〕百威英博达成协议以201亿美元收购墨西哥Modelo其余股权

路透布鲁塞尔6月29日电---世界最大啤酒商百威英博(Anheuser-Busch InBev)(ABI.BR)表示,将斥资201亿美元收购墨西哥Grupo ModeloGMODELOC.MX的另外半数股权.这是大型酿酒商扩展新兴市场过程中的最新一宗交易.

百威英博周五称,已经与Modelo控股家族达成协议.此举将令公司对不断成长的啤酒市场以及世界最畅销的墨西哥啤酒品牌Corona Extra占据主导地位.(完)

--编译 艾茂林;审校 杜明霞

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