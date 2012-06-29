(重发)《中国信用市场综述》收益率曲线短端"异军凸起",资金价格倒挂暗示难长久

(重发以修改内文错别字)

作者 钟华

路透北京6月29日电---半年末因素导致资金面异常紧张,推动中国信用债收益率曲线短端近期"异军凸起".但资金利率严重倒挂,暗示这一罕见"凸起"很可能是昙花一现,收益率未来或许会重新下行.

不过,倘若央行近期不采取调降准备金率、或公开市场大量逆回购等举措,那么在接下来的7月,流动性宽松预期就会发生改变,资金面对债市的扰动还将延续.

就目前看,同样受资金面紧张影响,但以国债代表的等利率产品收益率曲线短端上翘,就远不及中短期中期票据收益率曲线短端"凸起"那么异常.细究背后动因,除市场资金面紧张这一基本因素外,和投资者偏好及其交易杠杆也密切相关.

中国信用产品主力投资者是券商、基金及理财等资产管理公司等群体,但他们也有着较严的止损机制.如果资金面紧张引发债市价格波动达到止损线,往往会发生集中抛盘,进而放大市场波动.这就推动信用债收益率曲线短端出现上翘.

半年末之际,中国银行业对存款的争夺"白热化",借道券商、基金及资产管理等公司大量投资债市的理财资金需要回归银行账户,引发集中抛盘,是信用债收益率短端异常波动的肇因之一.

来自市场投资者的交易信息也证实,近期券商和理财账户等偏好信用债的投资者在集中抛债,债券基金也纷现赎回现象.

同时,交易所资金价格异常波动,带来的去杠杆化操作,也是推高信用债收益率的因素之一.上海证券交易所1天期国债质押式回购利率CN1DRPO=SS昨日创下逾18%的半年来新高,周五上午仍坚守在12%的高位.

比较而言,银行间市场质押式回购加权平均利率CN1DRP=CFXS尽管近期也有所走升,但高点仅至3.9%附近,远不及交易所国债质押式回购利率上涨水平.因此,主要在银行间市场交易的利率产品收益率曲线短端也就仅出现上翘,而非"凸起".

不过,信用债收益率曲线短端"异常凸起"在较长时间内持续的概率却不大.这从"凸起"部分均集中于两个月内,且峰顶在14天期左右,就能得到说明.此外,也能从交易所市场长期资金和短期资金的价格严重倒挂,看出端倪.

汤森路透数据显示,上海证券交易所国债质押式回购利率中,28天期与七天期品种倒挂在172个基点(bp),七天期与隔夜倒挂高达840个bp;而银行间市场质押式回购加权平均利率的利差维持着正水平,而且隔夜、七天期和28天期品种也分别仅为3.57%,3.98%和4.20%.

当然,上述预期是基于半年末因素很快过去,且央行会维持流动性宽松格局的假设之上.倘若央行近期不采取调降存准、或不大规模采取公开市场逆回购等举措,银行间市场资金价格接下来就势必会发生改变.

事实上,投资者近期集中抛盘,推动到期仅剩一年期以内的信用债收益率出现明显上涨之时,剩余期限一年以上的国债等利率债收益率曲线本周总体还出现重新下移走势,这似乎也在暗示当前上行的信用债收益率存在下行可能.

中国本周利率产品收益率曲线重新下移,在于投资者对经济较为悲观的预期.中国宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI)定于周日(7月1日)出炉.路透调查结果显示,分析师预计该指数料再度下滑至七个月新低49.8.

中国股市沪综指.SSEC周四之前连续第七个交易日回落,周四收报2,195.843点,并创下近六个月的收盘新低,也折射出对经济的悲观预期.从走势图显示,中国股市近年来对债市的领先指示作用有所增强.(完)