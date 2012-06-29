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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 14:28 BJT

〔韩国股市〕欧盟直接舒困银行协议推升韩股,但第二季累计下跌近8%

路透首尔6月29日电---韩国股市周五收涨,下午的涨势扳回稍早录得的跌幅,因欧洲领导人达成协议使用该地区援助基金直接对受困银行进行资本重组,这缓解了对西班牙和意大利债务负担的担忧.

欧洲的消息带动金融股蹿升,友利金融控股053000.KS和新韩金融集团(055550.KS)分别大涨5.1%和4.2%.

综合股价指数(KOSPI).KS11上涨1.9%收报1,854.01点,但第二季仍累计下跌近8%,回吐了1-3月录得的大部分涨幅.(完)

--编译 兰秀娟;审校 田建华

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