〔韩国股市〕欧盟直接舒困银行协议推升韩股,但第二季累计下跌近8%

中国央行报告：完善宏观审慎评估，研究更多资产类型纳入MPA框架
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
路透首尔6月29日电---韩国股市周五收涨,下午的涨势扳回稍早录得的跌幅,因欧洲领导人达成协议使用该地区援助基金直接对受困银行进行资本重组,这缓解了对西班牙和意大利债务负担的担忧.
欧洲的消息带动金融股蹿升,友利金融控股053000.KS和新韩金融集团(055550.KS)分别大涨5.1%和4.2%.
综合股价指数(KOSPI).KS11上涨1.9%收报1,854.01点,但第二季仍累计下跌近8%,回吐了1-3月录得的大部分涨幅.(完)
--编译 兰秀娟;审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。
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路透台北2月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，1月台币实质有效汇率指数 再升至106.27，再创下逾八年半的高位；但仍低于韩元的111.17。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2008年6月的106.57。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2kyleYS) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为2015年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/01 106.27 111.17 2016/12 105.97 110.57R 2016/11 105.86 110.38R 2016/10