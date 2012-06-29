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亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 14:37 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:欧元区消息令欧元及澳元跳涨

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* 澳元/美元上涨1.46%,至1.0188;欧元/美元涨1.30%,报1.2601;澳元/日圆上涨1.49%,报80.94

* ESM-EFSF取得突破,在谨慎的市场氛围中引发一波涨势

* 在欧元区消息传出后,澳元/美元跳升1.3%,上看1.0225的6月高点阻力位

* 欧元/美元跳升1.2%,令大量空单出逃

* 标准普尔指数期货上涨1.1%,油价涨2.1%,期铜涨1.6%

* 有关细节尚不清楚,持仓整固将主导市况,直至更多重大消息传出. (完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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