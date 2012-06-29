版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 29日 星期五 14:42 BJT

〔标题新闻〕戴姆勒称旗下三菱扶桑与日产汽车就在日本当地相互供应轻卡签署谅解备忘录

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWEA5467]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐