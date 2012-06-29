〔中国股市〕沪综指受欧盟峰会利好激励收升1.4%,终止此前连续七天跌势

路透北京6月29日电---中国股市沪综指周五反弹收升1.35%,终止此前连续七天跌势,并创近一个半月最大单日涨幅,因欧盟峰会利好激励全球股市及风险资产价格劲扬.分析师表示,大盘累计跌幅已较大,技术性上亦存在反弹要求,料后市将以震荡整理格局为主.

沪综指.SSEC收报2,225.431点,上涨29.588点,昨日该股指创下近六个月收盘新低.本周该股指累计下跌1.6%;6月累计下跌6.2%,二季度则累计下跌1.7%.今日上海A股成交额为558亿元人民币,上交易日为501亿元.

湘财证券分析师徐广福表示,证监会日前公布了主板退市制度令市场信心有所恢复;另外,沪指跌破2,200点后积聚了较大反弹动能,令部分资金愿意低位入场以博取差价.

"短期来看,上半年宏观数据公布在即,市场应维持震荡整理的格局,深度下跌后市场有修复需求,流动性亦会相对宽松,因季末考核结束."他称.

此前,欧洲领导人宣布缓解意大利、西班牙及该地区受困银行融资压力的措施,外围股汇市均作出向好反应,日本股市大涨1.5%,创七周来最高收位;欧洲主要股指期货行情显示,周五开盘将大幅上扬.

中国上海和深圳证券交易所周四发布上市公司退市制度方案,两市均明确上市公司营业收入指标的退市期间由原定四年缩短为三年,且净资产连续三年为负者终止上市,此前规定为两年.[ID:nST0469960]

两市券商股涨势居前,其中东吴证券(601555.SS)收涨6.12%,报8.84元.

沪深300指数7月合约CIFN2尾盘报2,470.6点,涨1.02%,成交量为354,213手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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